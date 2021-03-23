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شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"

Time منذ 7 ساعات
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شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"

أنقرة (صدى):
خرج الإخواني المصري محمد ناصر، الهارب إلى تركيا، في مقطع فيديو، معربا عن ندمه على تطاوله على الدولة المصرية من خلال برامجه التليفزيونية المذاعة بالقنوات الإخوانية.

وتبرأ ناصر من تأييده للإخوان، قائلا: " أنا مش بطل ولا أنا مناضل، ولا كان ليا في السكة دي، أنا راجل شاعر وبتاع فن تشكيلي، صحيح السياسة كانت جزء من حياتي، ولكن في الكوميديا، لكني عمري ما انضميت لحزب، أنا لم أكن مناضل وليت مثل 6 أبريل أو الإخوان ".

ويتم التحقيق مع ناصر بشأن علاقة غير شرعية مع سيدة تركية متزوجة، حاول ابتزازها بعد طلبها إنهاء العلاقة، وما زال يبحث عن طوق النجاة، بعرض مبلغ مالي على الفتاة من أجل التنازل عن البلاغ.

Time واتساب
تركيا
الاخواني محمد ناصر

أحدث التعليقات

شايفين كيف😒
اذا معتزله وماخليتي عمليه بوجهك ماسويتيها اجل لو باقي تمثلين كان عملتي ايه...... تبحثين عن اي قضيه عشان تورين وجهك للناس......حتى لوتتكلمين بدون اي منطق....... عموما لاتنس تسحبين الحجاب وتعدلينه على راسك بعد نهاية المقطع شوفيه على أطراف شعرك
ميكانيكي حب
يالبى الايرانيات متى نطبع العلاقات ؟
7UP
شكرا على هذا الاثراء
سويلم الهزيمي
مقصرت
سويلم الهزيمي
ههههههههههههه العالمي عالمي والطاقيه طاقيه يحول الله يعينك على عقلك مضغوط من بطل الثلاثيه

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