ياسر القحطاني: " الرياضة ليست ضمن خططي "

ماجد محمد (صدى):
صرح ياسر القحطاني نجم الهلال المعتزل، بأنه لا يفكر في الدخول إلى المجال الرياضي في الوقت الحالي، بعد اعتزاله كرة القدم.
وأكد القحطاني أنه يركز حاليا على أعماله ومشروعاته الخاصة، وبرنامجه التليفزيوني الجديد " نجوم صغار ".
وعن مستوى الهلال قال القحطاني، إن الفريق تأثر بعد تفشي جائحة كورونا، ولعنة الإصابات في صفوفه، بحسب الرياضية.
وأكد أن إدارة الهلال والجهاز الفني واللاعبين يؤدون ما عليهم، إذ يستشعرون قيمة شعار الهلال، وهذا ما جعل الكبوة بسيطةً، مضيفا: " الدليل عودة الفريق إلى الصدارة وإلى المستوى السابق بشكل تدريجي ".