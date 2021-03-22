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شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"

Time منذ 7 دقائق
Views 1231
شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"

أنقرة (صدى):
خرج الإخواني المصري محمد ناصر، الهارب إلى تركيا، في مقطع فيديو، معربا عن ندمه على تطاوله على الدولة المصرية من خلال برامجه التليفزيونية المذاعة بالقنوات الإخوانية.

وتبرأ ناصر من تأييده للإخوان، قائلا: " أنا مش بطل ولا أنا مناضل، ولا كان ليا في السكة دي، أنا راجل شاعر وبتاع فن تشكيلي، صحيح السياسة كانت جزء من حياتي، ولكن في الكوميديا، لكني عمري ما انضميت لحزب، أنا لم أكن مناضل وليت مثل 6 أبريل أو الإخوان ".

ويتم التحقيق مع ناصر بشأن علاقة غير شرعية مع سيدة تركية متزوجة، حاول ابتزازها بعد طلبها إنهاء العلاقة، وما زال يبحث عن طوق النجاة، بعرض مبلغ مالي على الفتاة من أجل التنازل عن البلاغ.

Time واتساب
تركيا
الاخواني محمد ناصر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الغير مؤدب ، الدوله تأدبه وتدله الطريق ..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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