الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. آلية تعامل هيئة الاتصالات مع الشكاوى

Time منذ 18 دقيقة
Views 1359
شاهد.. آلية تعامل هيئة الاتصالات مع الشكاوى

عادل الحربي (صدى):
كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، عن آلية التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها بعض المستخدمين، بشأن عدم تغطية الشبكة لكافة المناطق.

وأوضح التميمي خلال لقائه في برنامج " في العلن " أن آلية التعامل مع الشكاوى تتغير كل 4 أو 5 أشهر لتتواكب مع نوعيتها وحجمها.

وأشار إلى أن الشكاوى في الوقت الحالي " تتعلق بكمية البيانات أو الوصول إلى محتوى رقمي معين والألعاب الرقمية وغيرها، بعدما كان المتصل يشكو مثلا من الصوت إذا انقطع، ثم دخلت السرعات وأصبح عندنا سرعات جدا عالية ".

ولفت التميمي إلى أن الشكاوى الحالية اختلفت عن تلك التي كانت تظهر على السطح قبل عامين، موضحًا أن الجوال قبل عامين كان يستخدم 800 ميجا بحد أقصى، والآن بات يستهلك 200 جيجا.

وأكد أنه في حال تقدم المستخدم بشكوى إلى الشركة ولم يحصل على حل يرضيه خلال 5 أيام، فعليه أن يقوم بتصعيد الشكوى إلى الهيئة لتفصل فيها خلال أقل من 4 أيام.

Time واتساب
هيئة الاتصالات
الشكاوى

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الغير مؤدب ، الدوله تأدبه وتدله الطريق ..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

أخر الأخبار

شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"
شاهد.. الإخواني محمد ناصر: "أنا مش مناضل أنا بتاع سهرات وفن"
Time منذ 7 دقائق Views 1228
شاهد.. آلية تعامل هيئة الاتصالات مع الشكاوى
شاهد.. آلية تعامل هيئة الاتصالات مع الشكاوى
Time منذ 18 دقيقة Views 1359
تعليق معمر الإرياني على مبادرة ‎المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
تعليق معمر الإرياني على مبادرة ‎المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
Time منذ 31 دقيقة Views 1433
المريسل: النصر بخير بقيادة الأمير خالد بن فهد
المريسل: النصر بخير بقيادة الأمير خالد بن فهد
Time منذ 48 دقيقة Views 1579
آل مغني يعد بصفقة عالمية للنصر
آل مغني يعد بصفقة عالمية للنصر
Time منذ ساعة Views 907
بالفيديو.. العساف: "بئر معطلة" وراء تسمية حي المربع بهذا الاسم
بالفيديو.. العساف: "بئر معطلة" وراء تسمية حي المربع بهذا الاسم
Time منذ ساعة Views 1588
إعلامي مصري ينجو من الموت بأعجوبة
إعلامي مصري ينجو من الموت بأعجوبة
Time منذ ساعة Views 871
قصة خليل الرواف.. أول مواطن من بريدة يمثّل في هوليوود
قصة خليل الرواف.. أول مواطن من بريدة يمثّل في هوليوود
Time منذ ساعة Views 622
صالح الطريقي : الشيكات بدون رصيد جريمة جنائية عقوبتها السجن
صالح الطريقي : الشيكات بدون رصيد جريمة جنائية عقوبتها السجن
Time منذ ساعة Views 432
شاهد.. محمد رمضان يقبل إحدى معجباته: "وأنا كمان بحبك"
شاهد.. محمد رمضان يقبل إحدى معجباته: "وأنا كمان بحبك"
Time منذ ساعة Views 1050