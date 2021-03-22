المريسل: النصر بخير بقيادة الأمير خالد بن فهد

نواف السالم (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل تغريدة غامضة بخصوص نادي النصر، تزامنًا مع حالة الترقب للرئيس الجديد للنادي بعد إقالة صفوان السويكت.
وقال المريسل معلقا على صورة للأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز: " النصر بخير بقيادة كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد، تصبحون على خير ".
وكان الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، قدم قبل أيام، دعمًا سخيًا لخزينة نادي النصر، لتسليم مكافآت فوز الفريق في مباريات الهلال والأهلي والعين، وبعض المصاريف الأخرى للنادي.
يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت حل مجلس إدارة صفوان السويكت، لارتكابه مخالفات قانونية ومالية وإدارية، فيما أسندت إلى عبدالله الدخيل، المدير التنفيذي للنادي، رئاسة مجلس الإدارة، بشكل مؤقت، لحين عقد جمعية عمومية، لاختيار الرئيس الجديد.