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المريسل: النصر بخير بقيادة الأمير خالد بن فهد

Time منذ 48 دقيقة
Views 1574
المريسل: النصر بخير بقيادة الأمير خالد بن فهد

نواف السالم (صدى):
نشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل تغريدة غامضة بخصوص نادي النصر، تزامنًا مع حالة الترقب للرئيس الجديد للنادي بعد إقالة صفوان السويكت.

وقال المريسل معلقا على صورة للأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز: " النصر بخير بقيادة كبير النصراويين الأمير خالد بن فهد، تصبحون على خير ".

وكان الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، قدم قبل أيام، دعمًا سخيًا لخزينة نادي النصر، لتسليم مكافآت فوز الفريق في مباريات الهلال والأهلي والعين، وبعض المصاريف الأخرى للنادي.

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت حل مجلس إدارة صفوان السويكت، لارتكابه مخالفات قانونية ومالية وإدارية، فيما أسندت إلى عبدالله الدخيل، المدير التنفيذي للنادي، رئاسة مجلس الإدارة، بشكل مؤقت، لحين عقد جمعية عمومية، لاختيار الرئيس الجديد.

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النصر
المريسل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الغير مؤدب ، الدوله تأدبه وتدله الطريق ..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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