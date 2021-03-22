آل مغني يعد بصفقة عالمية للنصر

(صدى):
وعد عضو شرف نادي النصر السابق سعد آل مغني، الرئيس الجديد للنصر بتقديم 3 لاعبين، لضم أحدهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وأكد آل مغني الذي أعلن إمكانية ترشيح نفسه لرئاسة النصر، أن اللاعب الذي سيختاره الرئيس الجديد، سيتكفل بضمه في أسرع وقت ممكن.
ويترقب النصراويون، التعرف على رئيس النادي الجديد، بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت، لارتكابه مخالفات قانونية ومالية وإدارية.
وكانت وزارة الرياضة قد أسندت إلى عبدالله الدخيل، المدير التنفيذي للنادي، رئاسة مجلس الإدارة، بشكل مؤقت، لحين عقد جمعية عمومية، لاختيار الرئيس الجديد.