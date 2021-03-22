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شاهد..أحداث مرعبة عن تاريخ جدة..احتراق طائرة حجاج وتساقط الجثث على الناس

Time منذ 39 دقيقة
Views 1653
شاهد..أحداث مرعبة عن تاريخ جدة..احتراق طائرة حجاج وتساقط الجثث على الناس

نايف السالم (صدى):
كشف الباحث في التاريخ الاجتماعي، منصور العساف، عن أحداث مرعبة ذكرت في تاريخ جدة، ضمنها احتراق طائرة حجاج نيجيرية، في الجو.

وقال العساف خلال لقائه ببرنامج " في الصورة ": " الواقعة حدثت في آخر يوم لعام 1411 بعد أزمة الخليج، كان وقتها الملك فهد عنده حضور تشريفي في مباراة النصر والشباب على كأس خادم الحرمين الشريفين، في أول سنة يقر فيها المربع الذهبي وكأس خادم الحرمين والتي أجلت أسبوع بسبب أحداث الطائرة ".

وأضاف: " طائرة الحجاج النيجيرية كانت مستأجرة من كندا، فعندما تجاوزت جدة ظهر الحريق واضح بشكل كبير بعد وصول الوقود في الأجنحة، فتراجع كابتن الطائرة بسرعة لكن للأسف احترقت وجثث الناس كانت تتساقط على المنازل والشوارع، وقبل وصولها للمطار سقطت بالكامل وتوفي جميع الركاب ".

Time واتساب
جدة
برنامج في الصورة

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
بستاهل أبو ثامر رجل غني عن التعريف والله يعطيه العافية
خالد
سلق مجمعه وحثالة المجتمع
خالد
الزبده مافيش دراسه برمضان ..... تذكروا كلامي هذا
زائر
الله يكتب اجره ------------جزاه الله كل خير
زائر
اتمنى ان يكون يرشح رئيس النصر مسيلمة الكذاب ( عبدالعزيز المريسيل ) هو الشخص القادر على إدارة دفة النادي بالقصص التي يخترعها ويصدقها وينقلها عبر القناة 24 للجمهور الرياضي ..

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