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 الزعاق: مارس وأبريل يشهدان شدة التقلبات الجوية وتستقر الأجواء في هذا الموعد!

Time منذ 57 دقيقة
Views 1701
 الزعاق: مارس وأبريل يشهدان شدة التقلبات الجوية وتستقر الأجواء في هذا الموعد!

عادل الحربي (صدى):
توقع العالم الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن شهري مارس وأبريل يشهدان شدة التقلبات الجوية

وأوضح خالد الزعاق، أنَّ الشهور تنقسم إلى قسمين "شهور انفصالية، وشهور امتزاجية"، مشيرا إلى أن  الشهور الانفصالية هي الفاصلة بين الفصول بينما الشهور الامتزاجية هي تلك التي تعيش داخل الفصل الواحد.

ولفت:" فشهور الربيع والخريف انفصالية أما الشتاء والصيف فهما شهور امتزاجية"، مبينا أن الخريف ينسلخ من جسد الصيف أما الربيع ينسلخ من جسد الشتاء، ويكون الطريق الواصل بين الشتاء والصيف "فصل الربيع"طريقًا وعرًا بينما الأجواء لا تستقر إلا في أوائل شهر يونيو مع دخول مربعانية "القيظ".

Time واتساب
خالد الزعاق
التقلبات الجوية
مارس
أبريل

أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
بستاهل أبو ثامر رجل غني عن التعريف والله يعطيه العافية
خالد
سلق مجمعه وحثالة المجتمع
خالد
الزبده مافيش دراسه برمضان ..... تذكروا كلامي هذا
زائر
الله يكتب اجره ------------جزاه الله كل خير
زائر
اتمنى ان يكون يرشح رئيس النصر مسيلمة الكذاب ( عبدالعزيز المريسيل ) هو الشخص القادر على إدارة دفة النادي بالقصص التي يخترعها ويصدقها وينقلها عبر القناة 24 للجمهور الرياضي ..

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