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حادث إنقلاب نتج عنه ثلاث وفيات وحالتين خطيرة بمحافظة القرى

Time منذ 13 دقيقة
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حادث إنقلاب نتج عنه ثلاث وفيات وحالتين خطيرة بمحافظة القرى

إبراهيم الزهراني (صدى):
واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى ونتج عنه عدد من الوفيات والاصابات .

واضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:44 مساء اليوم الاثنين بوقوع حادث انقلاب سياره يوجد بداخلها عدد من الاشخاص

واردف الزهراني تم توجيه خمس فرقة اسعافيه من الهلال الاحمر والقيادة الميدانيه للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من الصحة وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث حالات وفاه واصابتين خطيره بالموقع نسال الله الرحمه للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين

 

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الباحة
حادث
الهلال الأحمر السعودي
محافظة القرى

أحدث التعليقات

ا ل ع ب ق ر
ماضر من قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وألآخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وأّمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
abdul
السرعة قاتلة. يجب وضع محكّم السرعة في جميع السيارات بحيث لا يمكن للسيارة ان تسرع اكثر من المقرر مهما دعست علي دواسة البنزين .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
مدرعم
ما كفاية غاثنا بثقالة دمك رايح تستشهد بايات قرانيه وانت ابعد ما يكون عنها ، لكن اللوم وكل اللوم على صحيفة صدى الموقرة اللي تتيح للحثالة امثالك بكتابة التعاليق ، وكمان عارف نفسك ومسمي نفسك الدلخ ، الله ياخذك حيث ما كنت ويريحنا من عينتك السخيفة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من اسسها

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