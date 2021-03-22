حادث إنقلاب نتج عنه ثلاث وفيات وحالتين خطيرة بمحافظة القرى

إبراهيم الزهراني (صدى):
واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان حادث انقلاب وقع بمركز نخال بمحافظة القرى ونتج عنه عدد من الوفيات والاصابات .
واضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 20:44 مساء اليوم الاثنين بوقوع حادث انقلاب سياره يوجد بداخلها عدد من الاشخاص
واردف الزهراني تم توجيه خمس فرقة اسعافيه من الهلال الاحمر والقيادة الميدانيه للموقع وبمشاركة فرق من الدفاع المدني وفرقة من الصحة وعند وصول اول فرقه ومسح الموقع أتضح وجود ثلاث حالات وفاه واصابتين خطيره بالموقع نسال الله الرحمه للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين