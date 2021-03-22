الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن قائمة أول مرشح لرئاسة النصر 

Time منذ 40 دقيقة
Views 2224
الكشف عن قائمة أول مرشح لرئاسة النصر 

ماجد محمد (صدى):
تقدم مقرن محمد بن المقرن، بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت.

وشملت قائمة المرشح مقرن محمد بن المقرن، رئيس اتحاد الريشة، كما من معتز المزروع، وعبدالله التويجري، وتركي الهاجري، ونواف النهاري، ويزيد بن خزيم، كأعضاء في مجلس الإدارة، وفقا لقناة 24 الرياضية.

 

وكانت وزارة الرياضة، أعلنت، حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في بيان رسمي، أظهر حجم الفساد المالي، والتجاوزات غير القانونية، كما أشار البيان إلى أنه بعد إجراء تحقيقات عاجلة، تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل في أكثر من اجتماع، كما أن استقالات عدد من أعضاء مجلس الإدارة، لم تكن نظامية.

Time واتساب
نادي النصر
وزارة الرياضة
صفوان السويكت
مقرن محمد بن المقرن

أحدث التعليقات

ا ل ع ب ق ر
ماضر من قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وألآخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وأّمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
abdul
السرعة قاتلة. يجب وضع محكّم السرعة في جميع السيارات بحيث لا يمكن للسيارة ان تسرع اكثر من المقرر مهما دعست علي دواسة البنزين .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
مدرعم
ما كفاية غاثنا بثقالة دمك رايح تستشهد بايات قرانيه وانت ابعد ما يكون عنها ، لكن اللوم وكل اللوم على صحيفة صدى الموقرة اللي تتيح للحثالة امثالك بكتابة التعاليق ، وكمان عارف نفسك ومسمي نفسك الدلخ ، الله ياخذك حيث ما كنت ويريحنا من عينتك السخيفة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من اسسها

أخر الأخبار

حادث إنقلاب نتج عنه ثلاث وفيات وحالتين خطيرة بمحافظة القرى
حادث إنقلاب نتج عنه ثلاث وفيات وحالتين خطيرة بمحافظة القرى
Time منذ 13 دقيقة Views 1336
مواطنة ترحب بصديقتها على طريقتها الخاصة
مواطنة ترحب بصديقتها على طريقتها الخاصة
Time منذ 37 دقيقة Views 444
يبغى الفكة من زوجته
يبغى الفكة من زوجته
Time منذ 37 دقيقة Views 364
الخطورة في الافتراس
الخطورة في الافتراس
Time منذ 38 دقيقة Views 445
الكشف عن قائمة أول مرشح لرئاسة النصر 
الكشف عن قائمة أول مرشح لرئاسة النصر 
Time منذ 40 دقيقة Views 2224
ماذا قال صيادون عراقيون أنقذتهم قوات الحرس السعودي بعد غرق قرابهم ؟
ماذا قال صيادون عراقيون أنقذتهم قوات الحرس السعودي بعد غرق قرابهم ؟
Time منذ 46 دقيقة Views 1691
الأماكن الممنوع فيها الوقوف أو التوقف بالمركبات
الأماكن الممنوع فيها الوقوف أو التوقف بالمركبات
Time منذ 52 دقيقة Views 1623
فيديو.. مستشار قانوني : "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود
فيديو.. مستشار قانوني : "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود
Time منذ ساعة Views 1569
شاهد.. صورتين مميزتين للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض
شاهد.. صورتين مميزتين للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض
Time منذ ساعة Views 1785
شاهد.. مسعف يروي قصة إنقاذه حياة مواطن بعد حادث تصادم في حفر الباطن 
شاهد.. مسعف يروي قصة إنقاذه حياة مواطن بعد حادث تصادم في حفر الباطن 
Time منذ ساعة Views 1723