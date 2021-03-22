الكشف عن قائمة أول مرشح لرئاسة النصر 

ماجد محمد (صدى):
تقدم مقرن محمد بن المقرن، بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت.
وشملت قائمة المرشح مقرن محمد بن المقرن، رئيس اتحاد الريشة، كما من معتز المزروع، وعبدالله التويجري، وتركي الهاجري، ونواف النهاري، ويزيد بن خزيم، كأعضاء في مجلس الإدارة، وفقا لقناة 24 الرياضية.
وكانت وزارة الرياضة، أعلنت، حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في بيان رسمي، أظهر حجم الفساد المالي، والتجاوزات غير القانونية، كما أشار البيان إلى أنه بعد إجراء تحقيقات عاجلة، تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل في أكثر من اجتماع، كما أن استقالات عدد من أعضاء مجلس الإدارة، لم تكن نظامية.