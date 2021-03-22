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شاهد.. مسعف يروي قصة إنقاذه حياة مواطن بعد حادث تصادم في حفر الباطن 

Time منذ ساعة
Views 1723
شاهد.. مسعف يروي قصة إنقاذه حياة مواطن بعد حادث تصادم في حفر الباطن 

حفر الباطن (صدى):
روى المشرف سامي العنزي، تفاصيل الواقعة الخاصة بإنقاذه حياة فقد وعيه في حادث تصادم بحفر الباطن.

وقال سامي العنزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "سيدتي":"كنت متجها أنا وشقيقي إلى المنزل وشاهدت التجمع حول السيارة".

 

وأضاف:" هرعت إلى مركبتي وأحضرت الأدوات الخاصة بالإسعافات الأولية وتمكنت من وقف النزيف الناتج عن الحادث، قبل وصول فرق الإسعاف".

وكان تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر ردة فعل مسعف لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن، حيث بدا المسعف بجانب السيارة واستجاب للحادث.

Time واتساب
حفر الباطن
مسعف
سامي العنزي

أحدث التعليقات

ا ل ع ب ق ر
ماضر من قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وألآخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وأّمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
abdul
السرعة قاتلة. يجب وضع محكّم السرعة في جميع السيارات بحيث لا يمكن للسيارة ان تسرع اكثر من المقرر مهما دعست علي دواسة البنزين .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
مدرعم
ما كفاية غاثنا بثقالة دمك رايح تستشهد بايات قرانيه وانت ابعد ما يكون عنها ، لكن اللوم وكل اللوم على صحيفة صدى الموقرة اللي تتيح للحثالة امثالك بكتابة التعاليق ، وكمان عارف نفسك ومسمي نفسك الدلخ ، الله ياخذك حيث ما كنت ويريحنا من عينتك السخيفة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من اسسها

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