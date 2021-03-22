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الكشف عن الإجراءات الخاصة بالمسافرين إلى الكويت ممن تلقوا لقاح كورونا 

Time منذ ساعة
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الكشف عن الإجراءات الخاصة بالمسافرين إلى الكويت ممن تلقوا لقاح كورونا 

خالد الظفيري (صدى):
كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن الإجراءات الخاصة بالمسافرين إلى الكويت ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لديها، وهو لقاح "فايزر".

 

وقال مجلس الوزراء الكويتي إنه يُعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للذاهبين إلى الكويت، الحاصلون على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، والحاصلون على جرعة واحدة ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.

وأشار إلى أن المتعافين من كورونا وحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح مضى عليها أكثر من أسبوعين، يُطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة.

وتابع أنه يُكتفى بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج، وذلك للاستثناء من الحجر المؤسسي.

Time واتساب
الكويت
مجلس الوزراء الكويتي
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

عدو الخونة
ههههه هذا من يشوفه ولد المتعة تنزل عليه العادة
عدو الخونة
الله يبارك لهم واتوقع ان هذا ربما كان خيرا لهم من نواح عدة منها انهم اولا افتكوا من بعض النفوس الخبيثة الحسودة سواء من قبل العريس او العروسة كذلك ارتاحوا مما يصاحب الافراح في الغالب من معاصي كالتبذير والاختلاط والتبرج ايضا وفروا اموالا كانت ستصرف للمضهات والتسميع هم واسرتهم اولى بها ناهيك عن الاوضاع الراهنة وما تسببه التجمعات من غوائل يتعدى ضررها الى من ليس له فيها ناقة ولا جمل ولو اكتفوا بذبح خروف وعزيمة مختصرة على اقرب الاحبة لكان فيه خيرا
اسعد الدلخ
ضحكوتننننننني ... ثبتو الخبر على الشريط ..ليدلي الدلخ بدلوه
اسعد الدلخ
صدق من قال .. رزق الخبل عل المهابيل... لو كان بالشام ... كان دلحونه معلم شاورما جاج بمطعم ابو سطيف الحلبي... يا دمعة على أمةً ضحكت من جهلها كل الامم..
abdul
وَلْ ول ول ! شيخنا صار طبيب نفساني. مافيش حد يفضل عزوبة وعنوسة كدة لله في الله بدون اي سبب او بدون تقييم المصالح والمفاسد. ولما واحد يشوف صحبانه تورطوا بالزواج واصبحت الديون مغرقاتهم لحد رقبتهم، " ابعد عن الزواج وغنِّي لُو" يكون الرد التلقائي. لهذا اقترحت من زمان بدل مضيعة الملايين في نادي فلان ولعيبة نادي علنتان، ان تحوّل كل المبالغ تلك الى انشاء مجمعات سكنية في كل مدينة من مدن المملكة ان شاء الله من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ صغير وحمام صغير ومجلس صغير بأجر رمزي لا يتعدى ٢٠٠ ريال في الشهر، (مع تحفيز من يقلع مثلا عن التدخين بتخفيض في الايجار وكذالك من يستخدم المواصلات العامة بدل سيارة خاصة او من يلتزم بكيلومترات محددة له/لها شهريا في سيارتهم ، الخ...الخ...الخ..) لاسكان الخريجين والخرّيجات وحديثي الزواج . هكذا تشجعون الواحد والواحدة لتوفير المال والزواج والعيش المقتصد الى ان يفتح الله لهم باب الرزق بكل مصراعيه ويبنون بيتا كبيرا يسعهم ويسع المواليد الجدد.

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