الكشف عن الإجراءات الخاصة بالمسافرين إلى الكويت ممن تلقوا لقاح كورونا 

خالد الظفيري (صدى):
كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن الإجراءات الخاصة بالمسافرين إلى الكويت ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لديها، وهو لقاح "فايزر".
وقال مجلس الوزراء الكويتي إنه يُعفى من تطبيق الحجر المؤسسي المقرر للذاهبين إلى الكويت، الحاصلون على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين، والحاصلون على جرعة واحدة ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.
وأشار إلى أن المتعافين من كورونا وحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح مضى عليها أكثر من أسبوعين، يُطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 7 أيام في حال إجراء فحص PCR في اليوم السابع من الوصول يثبت الخلو من الإصابة.
وتابع أنه يُكتفى بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدارسين بالخارج، وذلك للاستثناء من الحجر المؤسسي.