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فيديو.. مستشار قانوني : "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود

Time منذ ساعة
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فيديو.. مستشار قانوني : "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود

الرياض (صدى):
أكد مستشار قانوني محمد المحمود أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" تعمل على حماية المبلغين والشهود من الضرر بعد التبليغ عن جرائم الفساد.

وأشار خلال لقاء له على قناة الاخبارية في برنامج "نشرة النهار": "إلى أن : "الهيئة تباشر عدد من القضايا التي تؤكد أن الهيئة تعمل على قدم وساق . لافتا لى أن الجرائم متنوعة ما بين اساءة استعمال السلطة وهي من الجرائم الخطيرة والمهمة. "

وتابع: جرائم استغلال النفوذ ودائما ما ترتبط بعامل القهر لدى مرتكب الجناية وتسري على الموظف بالقطاع العام والخاص أو أي شخص يستخدم نفوذه سواء كان نفوذ حقيقيا أو مزعوما.

وأضاف أن الهيئة تحمي من يبلغ عن قضايا الفساد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل نقله أو منعه من الحوافز والمكافآت وغيرها . لافتا إلى ضرورة زيادة الاحتياطات حتى يتشجع الناس للإبلاغ عن جرائم الفساد.

Time واتساب
نزاهة
مستشار قانوني
الشهود

أحدث التعليقات

ا ل ع ب ق ر
ماضر من قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وألآخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وأّمن روعاتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
abdul
السرعة قاتلة. يجب وضع محكّم السرعة في جميع السيارات بحيث لا يمكن للسيارة ان تسرع اكثر من المقرر مهما دعست علي دواسة البنزين .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
مدرعم
ما كفاية غاثنا بثقالة دمك رايح تستشهد بايات قرانيه وانت ابعد ما يكون عنها ، لكن اللوم وكل اللوم على صحيفة صدى الموقرة اللي تتيح للحثالة امثالك بكتابة التعاليق ، وكمان عارف نفسك ومسمي نفسك الدلخ ، الله ياخذك حيث ما كنت ويريحنا من عينتك السخيفة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحم من اسسها

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