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صحيفة رومانية تكشف عن حجم ثروة مدرب الهلال السابق "كوزمين"

Time منذ ساعة
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صحيفة رومانية تكشف عن حجم ثروة مدرب الهلال السابق "كوزمين"

نواف السالم (صدى):
أزاحت تقارير رومانية الستار عن مقدار ثروة مدرب الهلال السابق أولاريو كوزمين، التي أسهم "الهلال" بتكوينها بشكل مباشر.

وذكرت صحيفة kanald، أن "كوزمين" يمتلك العديد من الشركات، بعد أن  حصل على ثروة كبيرة من كرة القدم، حيث جلب كوزمين للصينيين أول لقب في التاريخ، وهو الذي حصل على 2.5 مليون يورو من أجله.

ولفتت: أكثر المدربين الرومانيين تقديراً هو بلا شك "كوزمين" جمع الكثير من الأموال من كرة القدم، ومع ذلك، أثبت أنه ماهر أيضاً في عمله.

وأشارت: في عام 2007، اتخذ "كوزمين" قراراً بمغادرة رومانيا ومواصلة مسيرته التدريبية في الخارج، فكانت الوجهة المختارة هي المملكة، حيث عرض عليه الهلال 1.2 مليون يورو، أي أكثر بكثير من الراتب الذي كان يمكن أن يتقاضاه في رومانيا.

وتابعت:" السد القطري الذي دفع مليوني يورو لـ"كوزمين"، وفاز ببطولة، وفي عام 2011 توجه الفني الروماني إلى الإمارات، حيث درّب "العين" براتب 3 ملايين يورو. وفاز بلقبين وكأس السوبر الإماراتي".

 

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الهلال
رومانيا
أولاريو كوزمين

أحدث التعليقات

abdul
هذا الزوج يدخل السجن و يدفع غرامة مالية لفتحه جوال زوجته دون اذنها. الذنب على الزوج لا على الزوجة. وما شاهده في جوّالها نتاج " تلقّفه " حسب قوانين دول الخليج جميعها تقريبا. حسبنا الله ونعم الوكيل .
هم قالوا أنت سافرة ! و هي قالت أنا كافرة ! .
زا
الفوده حكم سابق وليس لاعب سابق ولم يحمل شارة الكبتانو طوال عمره.
abdul
الرقاب*
abdul
شوّفوا هذا المَقطع حق الشيخ المنيع ليسمح بتوظيف النسوان في قطع الأرقاب.

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