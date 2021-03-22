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شاهد.. وزير الخارجية: نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن

Time منذ 43 دقيقة
Views 1498
شاهد.. وزير الخارجية: نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن

الرياض (صدى):
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:"نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن".

 

وكان وزير الخارجية أعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، معلنا عن وقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة.

 

ودعا وزير الخارجية، الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة، مؤكدا على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي.

‏وأوضح أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة الأزمة باليمن، مشيرا إلى أن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات.

Time واتساب
اليمن
واشنطن
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا متغطيات عادي
نجاة محمد
الله يعين الاهلي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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