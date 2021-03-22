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باغانو: " البحر الأحمر "  تصبح أول وجهة في العالم تقدم مياهاً مُستخلصة من الغلاف الجوي

Time منذ 51 دقيقة
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باغانو: " البحر الأحمر "  تصبح أول وجهة في العالم تقدم مياهاً مُستخلصة من الغلاف الجوي

الرياض (صدى):
أرست شركة البحر الأحمر للتطوير، معيارا عالميا جديدا في مجال المياه المعبأة، لتصبح أول وجهةٍ في العالم تقدم مياهاً معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء.

 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، إن إنتاج مياه "سورس" سيتم بالاعتماد على تكنولوجيا تعمل بالطاقة الشمسية حاصلة على براءة اختراع، من خلال استخلاص بخار المياه العذبة من الهواء وتحوله إلى مياه معدنية صالحة للشرب.

 

وأشار إلى أن قدرة المحطة الإنتاجية تبلغ 2 مليون قارورة بسعة 330 مل سنوياً، ستنتج بداية 300 ألف قارورة كل عام، وستتمّ إعادة تعبئة القوارير الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام ضمن المحطة كجزءٍ من نموذج توزيع دوري ومستدام بالكامل، لتحقيق هدف المشروع بالوصول إلى الحياد الكربوني والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير.

 

وأوضح أن مياه "سورس" ستكون المياه المعبأة الرسمية للمشروع وسيتم توفيرها بدايةً للقرية السكنية العمالية، وهي منطقة سكنية وتجارية تحتضن 600 موظفٍ وعاملٍ في موقع المشروع.

Time واتساب
شركة البحر الأحمر للتطوير
جون باغانو
مياه سورس

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا متغطيات عادي
نجاة محمد
الله يعين الاهلي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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