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وزير الخارجية الأمريكي يندد بالهجمات على المملكة

Time منذ 10 دقائق
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وزير الخارجية الأمريكي يندد بالهجمات على المملكة

واشنطن (صدى):
ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ندد بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران على الأراضي السعودية، وبحث التعاون لإنهاء الحرب في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "جدد الوزير بلينكن التأكيد على التزامنا بدعم الدفاع عن المملكة، وندد بقوة بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة على الأراضي السعودية في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا أيضا قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

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المملكة
وزير الخارجية الأمريكي
الهجمات

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا متغطيات عادي
نجاة محمد
الله يعين الاهلي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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