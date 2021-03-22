وزير الخارجية الأمريكي يندد بالهجمات على المملكة

واشنطن (صدى):
ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ندد بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران على الأراضي السعودية، وبحث التعاون لإنهاء الحرب في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "جدد الوزير بلينكن التأكيد على التزامنا بدعم الدفاع عن المملكة، وندد بقوة بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران في المنطقة على الأراضي السعودية في الآونة الأخيرة".
وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا أيضا قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.