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مورينيو: غرف تبديل ملابس فريقه منقسمة بسبب لاعبين "أنانيين"

Time منذ ساعة
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مورينيو: غرف تبديل ملابس فريقه منقسمة بسبب لاعبين "أنانيين"

وكالات (صدى):
أعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرّب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بوجود انقسامات في الفريق، مبينا أن غرف تبديل ملابس فريقه منقسمة من قبل لاعبين "أنانيين" ومن وكلاء لاعبين يرتبطون بعلاقات مباشرة مع الصحافة.

وقال مورينيو أنه من الصعب إبقاء التناغم في غرف الملابس في العصر الحالي للعبة، وأن كرة القدم في الوقت الحاضر ليست سهلة من هذه الناحية، الأنانية موجودة، والمصالح الفردية أيضاً، ووكلاء اللاعبين أيضاً والروابط بين الوكلاء والصحافة موجودة.

وأضاف: "بدلاً من تطوير شعور الفريق، التعاطف، أنا أفعل من أجلك وأنت تفعل من أجلي، أنا أفوز اذا لعبت 90 دقيقة، أنا أفوز اذا كنت في المدرجات"، مؤكدا أن هذه الكلمات تحتاج الى الوقت لكي تترجم في المجموعة.

وجاء تصريح مورينيو الناري لقناة "سكاي سبورتس" عقب فوز فريقه، أمس على مضيفه أستون فيلا بثنائية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة.

واعتبر هذا الفوز كردّ فعل على الإقصاء المذلّ من ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليج" أمام دينامو زغرب الكرواتي الذي قلب خسارته 0-2 ذهاباً إلى فوز بثلاثية نظيفة إياباً.

Time واتساب
مورينيو
توتنهام
لاعبين

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
قدنا متغطيات عادي
نجاة محمد
الله يعين الاهلي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكتب اجرهن

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