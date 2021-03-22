مهاجم الأهلي يطلب فسخ عقده

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن الدولي الروماني ألكسندر ميتريتا، مهاجم الأهلي السعودي، تقدم بطلب لإدارة النادي برغبته في فسخ تعاقده مع الفريق.
وأوضحت المصادر إن ميتريتا تقدم بخطاب لإدارة ناديه، يبلغهم من خلاله برغبته في فسخ عقده حال لم يتم سداد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل الـ 29 من شهر مارس الحالي.
يذكر أن النجم الروماني قد تعرض لإصابة أبعدته مؤخرا عن صفوف الأهلي في منافسات الدوري السعودي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، وحاجته للعلاج والتأهيل.