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مهاجم الأهلي يطلب فسخ عقده

Time منذ 40 دقيقة
Views 1818
مهاجم الأهلي يطلب فسخ عقده

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحفية أن الدولي الروماني ألكسندر ميتريتا، مهاجم الأهلي السعودي، تقدم بطلب لإدارة النادي برغبته في فسخ تعاقده مع الفريق.

وأوضحت المصادر إن ميتريتا تقدم بخطاب لإدارة ناديه، يبلغهم من خلاله برغبته في فسخ عقده حال لم يتم سداد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل الـ 29 من شهر مارس الحالي.

يذكر أن النجم الروماني قد تعرض لإصابة أبعدته مؤخرا عن صفوف الأهلي في منافسات الدوري السعودي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، وحاجته للعلاج والتأهيل.

Time واتساب
الأهلي
مهاجم الأهلي
ميتريا

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغوه. وبعدها على شهار يصوم عندهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب،طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
نقعوا له خيزرانه في زيت وعليكم به

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