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حقيقة تدهور صحة الشيخ صالح الفوزان

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حقيقة تدهور صحة الشيخ صالح الفوزان

الرياض (صدى):
أكد الموقع الرسمي لعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تدهور حالته الصحية.

وقال الموقع الرسمي للشيخ عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن "الفوزان" يتمتع بالصحة والعافية ويمارس أنشطته المعتادة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم تصديق الشائعات أو نشرها.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن أن "الفوزان" يرقد حالياً طريح الفراش بعد تدهور حالته الصحية، وبعضهم تساءل عما إذا كان هناك علاقة بين تدهور صحة الشيخ وتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد

Time واتساب
كورونا
هيئة كبار العلماء
الشيخ صالح الفوزان

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغوه. وبعدها على شهار يصوم عندهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب،طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
نقعوا له خيزرانه في زيت وعليكم به

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