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منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على المياه

Time منذ 29 دقيقة
Views 1723
منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على المياه

جدة (صدى):
أكدت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بتعزيز الشراكات الدولية، - الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغير الحكومية -، من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على المياه وتخزينها، وتطوير مصادر وأنظمة بديلة لها، من أجل تحقيق المنافع المتبادلة لبلوغ الهدف المشترك لمستقبل مائي آمن.

وطالب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم من كل عام، إلى تضافر الجهود لمواجهة تحديات الوصول إلى المياه بشكل موثوق، وإدارة المخاطر الأخرى المتعلقة بالمياه من أجل تحسين الصحة والمعيشة والازدهار الاقتصادي للجميع.

وأوضح أن الدول الأعضاء تبنت رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه في عام 2012 ، الداعية إلى توفير إطارًا شاملا لتعزيز التعاون من أجل مستقبل مائي آمن من خلال زيادة التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى تبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتطوير الخبرات في مختلف المجالات والتخصصات المتعلقة بالمياه.

Time واتساب
منظمة التعاون الإسلامي
المياه
المجتمع المدني

أحدث التعليقات

احمد
طيب هل النصر الوحيد اللي عليع ديون ؟ الجيران ديونهم تجاوزة المئتين مليون ريال مين حينقها نق ؟ وليش ما تتكلم يا النعامه عنها وكلمة النعامه هذا اذا قدرناك ووصلناك وصفٍ زين
ابويزيد
افرحو وارقصو هذا طبعكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الفاتح
ابوخرقه خرق عينك والسوبر اخذه من بين ايدينك ارحمو حالكم النصر جايكم ولمو احزانكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يا ابو وليد,,,,,,,,,,,,,,,,
ناقد رياضي
صفوان السويكت خالف الأنظمة والقوانبن لوزارة الرياضة منذ توايه رئاسة النادي . يوقع على شيكات بدون رصيد يوقع عقود وهمية مع لاعبين وفي الوقت الغير مسموح به ( مثل عقد عبدالفتاح عسيري ) وقعه في رمضان في فنادق مكة ) واعلن عنه في وقت الحر للأعب !! أتهم لجنة الحكام ورئيس الاتحاد وتطاول على الوزارة ولجانها وشهر فيهم في حسابه الخاص والصحافة الإلكترونيه وكان واضح عليه الجهل والتخبص والعشوائية في جميع تصرفاته الصبيانيه وآخره ( ننقها نق ) يحمل دكتوره مضروب وهو مضروب ومتخلف عقلياً !!!
اسعد الدلخ
دحووونه سسسسسيبببببوووه... هذا مريض نفسي مسكين يبا يسولف...الله يشافيه ويزوجه.. يكفي تحليل المقطع لتعرفو انه مسكين.. والمفروض القبض على المكلف الي صورته ونشرت.. وسجنها عام وتغريمها تولتوميت الف....لارتكابها جريمة التشهير

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