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برنامج "الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك

Time منذ 34 دقيقة
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برنامج "الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك

الرياض (صدى):
أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح، حيث تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدينة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراَ من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنــــــــا .

وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين،

كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يُذكر أن البرنامج يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد عن 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.

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أحدث التعليقات

احمد
طيب هل النصر الوحيد اللي عليع ديون ؟ الجيران ديونهم تجاوزة المئتين مليون ريال مين حينقها نق ؟ وليش ما تتكلم يا النعامه عنها وكلمة النعامه هذا اذا قدرناك ووصلناك وصفٍ زين
ابويزيد
افرحو وارقصو هذا طبعكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الفاتح
ابوخرقه خرق عينك والسوبر اخذه من بين ايدينك ارحمو حالكم النصر جايكم ولمو احزانكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يا ابو وليد,,,,,,,,,,,,,,,,
ناقد رياضي
صفوان السويكت خالف الأنظمة والقوانبن لوزارة الرياضة منذ توايه رئاسة النادي . يوقع على شيكات بدون رصيد يوقع عقود وهمية مع لاعبين وفي الوقت الغير مسموح به ( مثل عقد عبدالفتاح عسيري ) وقعه في رمضان في فنادق مكة ) واعلن عنه في وقت الحر للأعب !! أتهم لجنة الحكام ورئيس الاتحاد وتطاول على الوزارة ولجانها وشهر فيهم في حسابه الخاص والصحافة الإلكترونيه وكان واضح عليه الجهل والتخبص والعشوائية في جميع تصرفاته الصبيانيه وآخره ( ننقها نق ) يحمل دكتوره مضروب وهو مضروب ومتخلف عقلياً !!!
اسعد الدلخ
دحووونه سسسسسيبببببوووه... هذا مريض نفسي مسكين يبا يسولف...الله يشافيه ويزوجه.. يكفي تحليل المقطع لتعرفو انه مسكين.. والمفروض القبض على المكلف الي صورته ونشرت.. وسجنها عام وتغريمها تولتوميت الف....لارتكابها جريمة التشهير

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