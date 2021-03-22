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بالفيديو..الزكاة والدخل توضح آلية الإعفاء من الغرامات بمثال لمغسلة سيارات

Time منذ ساعة
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بالفيديو..الزكاة والدخل توضح آلية الإعفاء من الغرامات بمثال لمغسلة سيارات

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية الإعفاء من الغرامات ضمن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، وذلك من خلال مثال لمغسلة سيارات.

وذكرت الزكاة والدخل في المثال أنه لدى محمد مغسلة سيارات وتأخر في سداد إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري عن شهر ديسمبر 2019 والذي يفترض سداده بحد أقصى 31يناير 2020.

وأضافت : وغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة 5% من قيمة الضريبة عبر المسددة من كل شهر أو جزء منه حتى السداد الفعلي.

وتابعت أنه سيتم إعفاء المنشأة من غرامة التأخر في السداد بنسبة 75% لأنه تم سداد الضريبة المستحقة دليل الفترة الزمنية الثانية للاستفادة من الإعفاء.

Time واتساب
الزكاة والدخل
الغرامات
مغسلة سايارت

أحدث التعليقات

احمد
طيب هل النصر الوحيد اللي عليع ديون ؟ الجيران ديونهم تجاوزة المئتين مليون ريال مين حينقها نق ؟ وليش ما تتكلم يا النعامه عنها وكلمة النعامه هذا اذا قدرناك ووصلناك وصفٍ زين
ابويزيد
افرحو وارقصو هذا طبعكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الفاتح
ابوخرقه خرق عينك والسوبر اخذه من بين ايدينك ارحمو حالكم النصر جايكم ولمو احزانكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يا ابو وليد,,,,,,,,,,,,,,,,
ناقد رياضي
صفوان السويكت خالف الأنظمة والقوانبن لوزارة الرياضة منذ توايه رئاسة النادي . يوقع على شيكات بدون رصيد يوقع عقود وهمية مع لاعبين وفي الوقت الغير مسموح به ( مثل عقد عبدالفتاح عسيري ) وقعه في رمضان في فنادق مكة ) واعلن عنه في وقت الحر للأعب !! أتهم لجنة الحكام ورئيس الاتحاد وتطاول على الوزارة ولجانها وشهر فيهم في حسابه الخاص والصحافة الإلكترونيه وكان واضح عليه الجهل والتخبص والعشوائية في جميع تصرفاته الصبيانيه وآخره ( ننقها نق ) يحمل دكتوره مضروب وهو مضروب ومتخلف عقلياً !!!
اسعد الدلخ
دحووونه سسسسسيبببببوووه... هذا مريض نفسي مسكين يبا يسولف...الله يشافيه ويزوجه.. يكفي تحليل المقطع لتعرفو انه مسكين.. والمفروض القبض على المكلف الي صورته ونشرت.. وسجنها عام وتغريمها تولتوميت الف....لارتكابها جريمة التشهير

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