وظائف شاغرة في شركة إيكيا

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بمجال المبيعات بالظهران.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو "موظف مبيعات" (دوام كامل)، مشترطة شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة سابقة في مجال مبيعات التجزئة، مهارة استخدام الحاسب الآلي، مهارات التواصل الجيد، إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .