إحباط وصول 10 آلاف قرص "يابا" للمملكة

علي القحطاني (صدى):
تمكنت السلطات الأمنية في مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، اليوم الاثنين، من ضبط مسافر من الجنسية البنجلاديشية؛ لمحاولته تهريب 10 آلاف قرص من مخدر "يابا" الذي يطلق عليه "المجنون".
وذكر مسؤول أمني في المطار، أن المتهم يدعى "راكب حسين" وهو من الجنسية البنجلاديشية، تم إيقافه الساعة 3:30 من فجر اليوم في المطار؛ حيث كان مسافرًا إلى المملكة عبر إحدى شركات الطيران.
وأضاف أنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة في علب "المخلل"؛ مشيرًا إلى أن المتهم اعترف على أحد شركائه ويدعى "نظامول"؛ حيث يجري البحث عنه لإيقافه وإخضاعه للتحقيق.
ويذكر أن"يابا" نوعًا من أنواع المخدرات الخطيرة التي تسبب أمراضًا غير قابلة للعلاج، ويودي بمتعاطيه في أحيان كثيرة إلى الإصابة بجلطات دماغية وإلى الجنون.