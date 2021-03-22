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وزارة الحج: لقاح كورونا لا يتيح العمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما

Time منذ 42 دقيقة
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وزارة الحج: لقاح كورونا لا يتيح العمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد لا يتيح العمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما.

ويأتي توضيح الوزارة بالتزامن مع إعلان الضوابط الصحیة لحج عام 1442ھـ، حیث اشترطت حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل الأول من شھر ذي الحجة.

وحددت الضوابط نسبة 60 %من سكان مكة المكرمة والمدینة المنورة للحصول على اللقاح قبل دخول شھر ذي الحجة بالإضافة إلى اقتصار الفئات العمریة من 18 إلى 60 سنة.

وتضمنت الضوابط تحدید فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جمیع الرخص الشرعیة للتخفیف على التنظیم.

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وزارة الحج والعمرة
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لقاح كورونا

أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حمار القايلة كان خاطب هبه الدري! كويس انها سحبت عليه
Manosur AlBishi
يا رجال ما يبغونه يلعب ضد الهلال واضحه عشان قوميز يصير هداف بالقوة او كيف تفسر قلبي الدفاع ايقاف ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! واذا غاب القط العب يا فار
عبدالله
رغم ان المراسلة غبيه في طريقة تعاملها الا ان الفكر الذي يحمله هؤلاء الاطفال خطير جدا. هذا معناه توالد افراخ للثعابين. يارب سترك
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
abdul
احتفالات الاربعاء القرمزي و هو يوم الأربعاء الذي يسبق احتفالات السنة الجديدة او النوروز في التقويم الفارسي. طقوس وعربدة شبابية قبل الاحتفال الرسمي. عندنا عربدة مشابهة، يُحتفل في كل الولايات ولكن بشكل ملفت للنظر و اكثر مجونا في لويزيانا، نُو أورْلِنْس ، الحي الفرنسي يُحتفل بشكل صاخب ويسمى الثلاثاء السمين Mardi Gras، ويسبق الاربعاء الرماد Ash Wednesday وهو بداية شهر الصيام للمسيحيين المحافظين.

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