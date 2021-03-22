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القبض على مجموعة من الأشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على مجموعة من الأشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ،من القبض على مجموعة من الأشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة.

وفي التفاصيل ، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) مواطناً و (6) مقيمين سودانيين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المجاورة لها، تمثلت في سرقة المركبات، واقتحام الاستراحات والمزارع والمباني قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه، والمتاجرة بها وبيعها، متخذين من أحد الأحواش مكانًا لتجزئة المركبات المسروقة وكبس المعادن، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 878 ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
جرائم الاعتداء

أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حمار القايلة كان خاطب هبه الدري! كويس انها سحبت عليه
Manosur AlBishi
يا رجال ما يبغونه يلعب ضد الهلال واضحه عشان قوميز يصير هداف بالقوة او كيف تفسر قلبي الدفاع ايقاف ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! واذا غاب القط العب يا فار
عبدالله
رغم ان المراسلة غبيه في طريقة تعاملها الا ان الفكر الذي يحمله هؤلاء الاطفال خطير جدا. هذا معناه توالد افراخ للثعابين. يارب سترك
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
abdul
احتفالات الاربعاء القرمزي و هو يوم الأربعاء الذي يسبق احتفالات السنة الجديدة او النوروز في التقويم الفارسي. طقوس وعربدة شبابية قبل الاحتفال الرسمي. عندنا عربدة مشابهة، يُحتفل في كل الولايات ولكن بشكل ملفت للنظر و اكثر مجونا في لويزيانا، نُو أورْلِنْس ، الحي الفرنسي يُحتفل بشكل صاخب ويسمى الثلاثاء السمين Mardi Gras، ويسبق الاربعاء الرماد Ash Wednesday وهو بداية شهر الصيام للمسيحيين المحافظين.

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