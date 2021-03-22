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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

Time واتساب
ضريبة القيمة المضافة
الهيئة العامة للزكاة

أحدث التعليقات

عبدالله
هذا حمار القايلة كان خاطب هبه الدري! كويس انها سحبت عليه
Manosur AlBishi
يا رجال ما يبغونه يلعب ضد الهلال واضحه عشان قوميز يصير هداف بالقوة او كيف تفسر قلبي الدفاع ايقاف ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! واذا غاب القط العب يا فار
عبدالله
رغم ان المراسلة غبيه في طريقة تعاملها الا ان الفكر الذي يحمله هؤلاء الاطفال خطير جدا. هذا معناه توالد افراخ للثعابين. يارب سترك
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
abdul
احتفالات الاربعاء القرمزي و هو يوم الأربعاء الذي يسبق احتفالات السنة الجديدة او النوروز في التقويم الفارسي. طقوس وعربدة شبابية قبل الاحتفال الرسمي. عندنا عربدة مشابهة، يُحتفل في كل الولايات ولكن بشكل ملفت للنظر و اكثر مجونا في لويزيانا، نُو أورْلِنْس ، الحي الفرنسي يُحتفل بشكل صاخب ويسمى الثلاثاء السمين Mardi Gras، ويسبق الاربعاء الرماد Ash Wednesday وهو بداية شهر الصيام للمسيحيين المحافظين.

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