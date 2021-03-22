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مستشار قانوني: السويكت معرض لعقوبات جسيمة

Time منذ 8 دقائق
Views 1293
مستشار قانوني: السويكت معرض لعقوبات جسيمة

نواف السالم (صدى):
توقع المستشار القانوني، ورئيس لجنة الانضباط سابقًا، أيمن الرفاعي ، أن يكون رئيس نادي النصر السابق، الدكتور صفوان السويكت معرض لعقوبات جسيمة.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن هذه العقوبات ستكون بسبب المخالفات التي ارتكبها خلال وجوده رئيسًا لنادي النصر، ومنها تحرير شيكات بدون رصيد.

وأضاف أن تحرير شيكات بدون رصيد يعد جريمة جنائية، وحالة ثبوت وجود سوء نية ستكون المخالفة أكبر، مشيراً إلى أن قيام "السويكت" بإصدار قرارات دون انعقاد للمجلس، يعد تصرفات مخالفة بشكل كبير.

وأشار إلى أن قرار وزارة الرياضة بشأن مجلس الإدارة السابق للنصر تضمن أبرز المخالفات التي تم رصدها في النادي ، كما أن القرار تضمن أيضا إحالة المخالفات على اللجان التابعة لوزارة الرياضة ما يعني أنه سيجري الدقيق بشكل أكبر لأنه من الوارد وجود مخالفات لم تظهر بعد.

Time واتساب
نادي النصر
النصر
صفوان السويكت

أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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