مستشار قانوني: السويكت معرض لعقوبات جسيمة

نواف السالم (صدى):
توقع المستشار القانوني، ورئيس لجنة الانضباط سابقًا، أيمن الرفاعي ، أن يكون رئيس نادي النصر السابق، الدكتور صفوان السويكت معرض لعقوبات جسيمة.
وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن هذه العقوبات ستكون بسبب المخالفات التي ارتكبها خلال وجوده رئيسًا لنادي النصر، ومنها تحرير شيكات بدون رصيد.
وأضاف أن تحرير شيكات بدون رصيد يعد جريمة جنائية، وحالة ثبوت وجود سوء نية ستكون المخالفة أكبر، مشيراً إلى أن قيام "السويكت" بإصدار قرارات دون انعقاد للمجلس، يعد تصرفات مخالفة بشكل كبير.
وأشار إلى أن قرار وزارة الرياضة بشأن مجلس الإدارة السابق للنصر تضمن أبرز المخالفات التي تم رصدها في النادي ، كما أن القرار تضمن أيضا إحالة المخالفات على اللجان التابعة لوزارة الرياضة ما يعني أنه سيجري الدقيق بشكل أكبر لأنه من الوارد وجود مخالفات لم تظهر بعد.