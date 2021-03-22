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"الغذاء والدواء" تضبط 5.678 كغم منتجات غذائية مخالفة بجدة

Time منذ 18 دقيقة
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"الغذاء والدواء" تضبط 5.678 كغم منتجات غذائية مخالفة بجدة

جدة (صدى):
أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضبط 5.678 كغم من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة، وإيقاع غرامات مالية بحق المنشأة المخالفة.

وأوضحت "الهيئة" أنه تم رصد منتج غذائي مخالف خليط جلوكوز وفركتوز تم إيهام المستهلكين أنه عسل وذلك بكتابة عسل على العلبة بينما لا يحتوي المنتج على عسل، ورصد منتج عسل مخالف كُتب عليه "مطابق لمختبر هيئة الغذاء والدواء"، بالإضافة إلى مواد غذائية من دول محظور الاستيراد منها.

وتُعد المنتجات التي يتم الادعاء بأنها عسل نحل وهي بالحقيقة شراب جلوكوز مضاف له نكهات أو ألوان مخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة لمخالفته اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" التي تتطلب إيضاح الاسم وطبيعة المادة الغذائية الحقيقية وأن يكون محددًا وليس عاما، وألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، والإيحاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى، مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما أو بأي طريقة تجعل المشتري أو المستهلك يعتقد أن هذا الغذاء مرتبط بالمنتج الآخر، إضافةً إلى عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرض بطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".

Time واتساب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
جدة
غرامات مالية
المنتجات الغذائية

أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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