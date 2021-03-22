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حقيقة المقطع الصوتي الذي يتحدث عن تحويل المعلمين والمعلمات إلى نظام العقود

Time منذ 22 دقيقة
Views 1678
حقيقة المقطع الصوتي الذي يتحدث عن تحويل المعلمين والمعلمات إلى نظام العقود

الرياض (صدى):
أكدت مصادر عدم صحة الأنباء التي ترددت عن توجه وزارة التعليم إلى تحويل المعلمين والمعلمات لنظام عقود، عن طريق شركة تطوير التعليم وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، وإجبار من تكون خدمتهم أكثر من عشرين سنة على التقاعد ومن ثم التعاقد معهم.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ليس لديها أي خطط بخصوص هذا الأمر ولم تتجه إليه مطلقًا، والمقطع الصوتي الذي يتداول حول الأمر، كما أن شركة تطوير في الأساس معنية بأمور تطويرية أخرى، لا علاقة لها بما طرح في التسجيل الصوتي.

جاء ذلك تعليقا على مقطع صوتي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقول إن الوزارة ستتبنى مشروع لتحويل المعلمين والمعلمات إلى عقود مع شركة تطوير، وستنهي خدمات من تجاوزت خدمتهم العشرين عاما.

وأشار بحسب "عكاظ" إلى أنها ستقوم بالتعاقد معهم بشكل سنوي، كما أنها ستوقف عن صرف العلاوات وستكون مخصصة فقط لعشرة في المائة من منسوبي كل مدرسة.

Time واتساب
المعلمين
وزارة التعليم
التقاعد
نظام العقود

أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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