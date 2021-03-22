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حادث بين 3 مركبات يتسبب في ازدحام مروري بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1848
حادث بين 3 مركبات يتسبب في ازدحام مروري بالرياض

الرياض (صدى):
وقع ‏حادث مروري بين 3 مركبات، اليوم الاثنين، ما أدى إلى وجود ازدحام الحركة المرورية على المسار الأيسر من طريق الملك عبدالله باتجاه الغرب.

وتعمل الأجهزة المختصة على مباشرة الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بالطريق.

 

Time واتساب
حادث
الرياض
ازدحام مروري

أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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