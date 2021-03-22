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6 دول عربية مهددة بالعطش في اليوم العالمي للمياه

Time منذ ساعة
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6 دول عربية مهددة بالعطش في اليوم العالمي للمياه

وكالات (صدى):
يحتفل العالم اليوم الاثنين، باليوم العالمي للمياه، حيث تسلط الدول الضوء على أهمية المياه العذبة، والدعوة للحفاظ عليها.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها، أن نحو 3,6 مليار نسمة (أي ما يقارب نصف سكان العالم)، يعيشون في مناطق قد تشح فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويًّا.

وأوضحت في التقرير أبرز الدول العربية المهددة بالعطش وشح المياه، ومنها الإمارات بسبب مناخها الصحراوي، ومحدودية موارد المياه الطبيعية بها؛ حيث اعتمدت على تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب، بجانب بناء عدة سدود للمحافظة على الثروة المائية.

وتقل مصادر الموارد المائية في المملكة، ومع الزيادة السكانية يرتفع الطلب على المياه؛ لذلك تسعى المملكة لزيادة مصادر المياه من خلال رفع إنتاجية محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى زيادة أعداد السدود لحصر مياه الأمطار والسيول.

وتواجه ليبيا أزمة في المياة حيث أن التوصيل المجاني للمياه لمنازل المواطنين جعلهم يهدرونها ولا يحسنون استعمالها؛ لذلك يشدد الخبراء على ضرورة استخدام محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، خاصة أن ليبيا تتمتع بأطول شاطئ على البحر المتوسط.

وتفتقر الكويت أيضًا إلى مصادر المياه، حيث هناك محاولات حثيثة بالكويت لتطوير تقنيات مبتكرة لتحلية المياه، وسد النقص الكائن في احتياطي البلاد من المياه.

تواجه الأردن أيضًا أزمة بسبب تراجع الهطول المطري بنسبة 20%، وزيادة حجم الطلب على المياه على المتوفر بحوالي 500 مليون متر مكعب سنوياً؛ بسبب النمو السكاني وزيادة أعداد اللاجئين، فضلا عن وجود مافيا تسطو على المخزون المائي.

كما تعاني قطر من نقص المياة، وذلك مع ارتفاع عدد السكان حيث تحاول توفير تكنولوجيات متقدمة تساهم في الحد من استهلاك المياه والتخفيف من كلفته.

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أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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