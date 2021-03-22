«كلوب هاوس» يعرض المستخدمين لسرقة بياناتهم الشخصية

وكالات (صدى):
أصدرت اللجنة الفرنسية للمعلومات والحرية، تحذيرًا لمستخدمي "أندرويد" من عملية اختراق تستغل شعبية تطبيق "كلوب هاوس" لسرقة بياناتهم الشخصية.
وقالت اللجنة أن الهاكرز أنشأوا فيروسا قادرا على سرقة المعلومات الخاصة عبر موقع ويب مزيف أثناء تحميل تطبيق الدردشة الجديد، ما يصيب الهواتف بفيروسات خبيثة.
وأوضحت أنه يستخدم الموقع عنوان ويب باسم مزيف joinclubhouse.mobi، بينما الحقيقي joinclubhouse.com، وحين يختار التحميل من العنوان الخادع يتم تحميل الملف BlackRock.
وأشارت إلى أنه تطلب نافذته تسجيل الدخول وكلمة المرور، ما يسهل سرقة البيانات ونقلها للقراصنة، وهو ما دفع اللجنة الفرنسية لفتح تحقيق موسع إثر شكوى 10 آلاف مستخدم من انتهاكات الخصوصية.