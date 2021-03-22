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«كلوب هاوس» يعرض المستخدمين لسرقة بياناتهم الشخصية

Time منذ ساعة
Views 1696
«كلوب هاوس» يعرض المستخدمين لسرقة بياناتهم الشخصية

وكالات (صدى):
أصدرت اللجنة الفرنسية للمعلومات والحرية، تحذيرًا لمستخدمي "أندرويد" من عملية اختراق تستغل شعبية تطبيق "كلوب هاوس" لسرقة بياناتهم الشخصية.

وقالت اللجنة أن الهاكرز أنشأوا فيروسا قادرا على سرقة المعلومات الخاصة عبر موقع ويب مزيف أثناء تحميل تطبيق الدردشة الجديد، ما يصيب الهواتف بفيروسات خبيثة.

وأوضحت أنه يستخدم الموقع عنوان ويب باسم مزيف joinclubhouse.mobi، بينما الحقيقي joinclubhouse.com، وحين يختار التحميل من العنوان الخادع يتم تحميل الملف BlackRock.

وأشارت إلى أنه تطلب نافذته تسجيل الدخول وكلمة المرور، ما يسهل سرقة البيانات ونقلها للقراصنة، وهو ما دفع اللجنة الفرنسية لفتح تحقيق موسع إثر شكوى 10 آلاف مستخدم من انتهاكات الخصوصية.

Time واتساب
قرصنة
أندرويد
كلوب هاوس
انتهاكات الخصوصية

أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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