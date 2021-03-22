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بالفيديو.. "طلال السديري" يكشف مهام "شاهين سات"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "طلال السديري" يكشف مهام "شاهين سات"

(صدى):
أكد طلال السديري المشرف على معهد الفضاء والطيران، اليوم الاثنين، على أن شاهين سات له مهام محددة.

وقال السديري لقناة " الإخبارية " إن إطلاق شاهين سات لأغراض الاستطلاع والاستشعار عن بعد وامتلاك التقنية الواعدة في هذا المجال.

وأضاف : يعتبر شاهين سات هو جيل جديد من الأقمار صغير الحجم عالية الدقة، لها مميزات محددة، حيث سيفتح المجال لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية.

وتابع : كما أنه يمكنه تتبع السفن التجارية ومراقبتها، ونقل صور حية لها، مشيرًا إلى أن المراحل الأولية تمت بنجاح كامل، والقمر سوف يدخل مداره الخاص خلال الساعات القادمة.

واستكمل : سيتم تشغيل انظمة القمر والتأكد من سلامتها، وتأخذ من اسبوع إلى أسبوعين وةف يؤدي مهمته.

وكانت المملكة، قد أعلنت نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات" من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي "سيوز 2".

ويتضمن حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلوغراما، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم".

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شاهين سات
طلال السديري

أحدث التعليقات

السامر
كلام فارغ ولا اساس له من الصحه بدليل ان شهر رمضان ذكر في القران الكريم وقد ياتي صيفا وقد يكون ربيعا او شتاءا او في الخريف اما اسماء بقيه الشهور كربيع وجمادي فان من ربط تسميتها بالربيع او الشتاء فهذا تحليل جاهلين لان الاشهر العربيه لا ترتبط بفصول السنه كالاشهر الميلاديه (دمتم بود)
د محمد ماجد بخش
كيف تتفاعل الذرات : تتخذ الكتلة وضعا مغناطيسيا ثقاليا محددا يسمح للثقالة الفراغية الكلية أن تعيد تنظيم وترتيب كثافتها حول ذرات العناصر بما يمثل وحدة كتلة فراغية محورية مكافئة مغناطيسيا ويتم التناغم بين الأنوية لتصبح حبيسة القفص الخارجي وفي داخلها قفص فراغي مغناطيسي نووي من غير المساس بالكتلة النووية فكون عندها حدوث التفاعل
ع. س. ع
تعتذر وانت صاغر ومنذل ومهان إذا ما تحفض لسانك فسنذلك علشان تعرف تحترم نفسك قبل احترام الآخرين،،،، الآسيوية صعبة قوية،،،، الآسيوية صعبة قوية 😪😪
الغامدي جدة
تافهووووووووووون
الزعيم العالمي
ان نحملك عليك تلهث وان نتركك تلهث سويكت شالوه علشان يغطون بربستة

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