الأعداد السابقة للصحيفة

"تقييم" تمنح شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصاً بالمملكة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1621
"تقييم" تمنح شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصاً بالمملكة

الرياض (صدى):
منحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول ١٢٠ شخصاً في المملكة، وذلك بعد استكمالهم البرنامج التأهيلي الذي تقدمه الهيئة بما يسهم في رفع ثقة المتعاملين، وحفظ حقوقهم، وحماية مصالح المستفيدين من قطاع التقييم العقاري في المملكة، الذي تجاوز عدد عملياته مليون ومائتي عملية تقييم عقاري تمت خلال عام ٢٠٢٠ م .

وأوضحت "تقييم" أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على ١٦ دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام، والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة، بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية، ومناقشتها، كما يتطلب على العضو تسجيل ٣٠٠٠ ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الإلكتروني.

وقال الأمين العام المكلف على "تقييم" المهندس فيصل بن بدر المنديل : “نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة، ففيها نحتفي بباكورة مخرجات الهيئة ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني”

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

Time واتساب
تقييم
التقييم العقاري
الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين
شهادة الزمالة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
البخيل بمسماه الحقيقي،هو الذي لا يمكن أن يسمح للضيوف بالدخول إلى بيته،و حسب ماذكرت صاحبة الشكوى، وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه فقط..
واضح*** وصريح***
البخيل بمسماه الحقيقي،هو الذي لا يمكن أن يسمح للضيوف بالدخول إلى بيته،و حسب ماذكرت صاحبة الشكوى، وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه فقط..
سؤال يصرح نفسه...لماذا يكون بخيل ومصروفها يجيها كل شهر.......كيف بخيل والبيت والحمدالله مليان.....ياناس اتقو الله في بيناتكم ولا تكونو معها علي شان الثانويات اللي ماله دعي
فهدراكان
رب ضارة نافعه
كجمغلو
عائلة فاسدة

أخر الأخبار

"تقييم" تمنح شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصاً بالمملكة
"تقييم" تمنح شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصاً بالمملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1621
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ 51 دقيقة Views 1487
أجواء وخصائص طبيعية تتميز بها غابات السودة
أجواء وخصائص طبيعية تتميز بها غابات السودة
Time منذ ساعة Views 1779
الموت يغيب الفنانة رضوى أبو شادي بسبب أزمة قلبية مفاجئة
الموت يغيب الفنانة رضوى أبو شادي بسبب أزمة قلبية مفاجئة
Time منذ ساعة Views 1271
القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ ساعة Views 1694
طرح استبيان لقياس المؤشر الوطني للعطاء في المملكة
طرح استبيان لقياس المؤشر الوطني للعطاء في المملكة
Time منذ ساعة Views 1725
جامعة الملك سعود تدخل عالم الفضاء بـ "CubeSat " وتستعد لإطلاق قمر آخر
جامعة الملك سعود تدخل عالم الفضاء بـ "CubeSat " وتستعد لإطلاق قمر آخر
Time منذ ساعة Views 1845
قضم الأظافر يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة
قضم الأظافر يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة
Time منذ ساعة Views 1669
يوسف الشريف يتحدث عن مسلسله الرمضاني «كوفيد 25» ويكشف فكرته
يوسف الشريف يتحدث عن مسلسله الرمضاني «كوفيد 25» ويكشف فكرته
Time منذ ساعة Views 727
اليابان تتهم أمريكيين بمساعدة كارلوس غصن على الهروب
اليابان تتهم أمريكيين بمساعدة كارلوس غصن على الهروب
Time منذ ساعة Views 2004