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القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
البخيل بمسماه الحقيقي،هو الذي لا يمكن أن يسمح للضيوف بالدخول إلى بيته،و حسب ماذكرت صاحبة الشكوى، وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه فقط..
واضح*** وصريح***
البخيل بمسماه الحقيقي،هو الذي لا يمكن أن يسمح للضيوف بالدخول إلى بيته،و حسب ماذكرت صاحبة الشكوى، وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه فقط..
سؤال يصرح نفسه...لماذا يكون بخيل ومصروفها يجيها كل شهر.......كيف بخيل والبيت والحمدالله مليان.....ياناس اتقو الله في بيناتكم ولا تكونو معها علي شان الثانويات اللي ماله دعي
فهدراكان
رب ضارة نافعه
كجمغلو
عائلة فاسدة

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