الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1587
وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية بالمنطقة الغربية والشرقية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مفتش ضمان الجودة (المنطقة الغربية): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وتشمل الوظائف أمين مستودع (المنطقة الغربية): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، فضلًا عن مسؤول سلسلة الإمداد (المنطقة الغربية): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وتضم مهندس تخطيط (المنطقة الغربية): درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومهندس التصميم (الأحساء): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، مسؤول توظيف (الدمام): درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ممرض (المنطقة الغربية): دبلوم (التمريض)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، ورسام هندسي (المنطقة الغربية): دبلوم (هندسة معمارية)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/08/09هـ الموافق 2021/03/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
المنطقة الشرقية
المنطقة الغربية
شركة الكفاح القابضة

أحدث التعليقات

؟؟
بدع وخرافات قالك يوم الام حتى الام تخصصون لها يوم في السنه ماشاء الله اي عقل هذا الام والاب ايامهم هي جميع السنوات والساعات والدقائق في برهم والدعاء لهم هذا ماحثنا عليه الكتاب والسنه فقط
جار القمر
تكلم عن نفسك لا تعمم قل جماهير الفقر فقط ويمكن الطحالب
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
طقطقه في طقطقه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
7UP
شيخه
صنيان
ياطر جيبي انت من يقدر يطلقك

أخر الأخبار

بالفيديو.. إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز -2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"
بالفيديو.. إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز -2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات"
Time منذ 23 دقيقة Views 1622
ليفاندوفسكي يعزز صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي
ليفاندوفسكي يعزز صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي
Time منذ 28 دقيقة Views 1585
رجل يضبط فيديوهات إباحية لزوجته أرسلتها لشخص مجهول عبر واتساب
رجل يضبط فيديوهات إباحية لزوجته أرسلتها لشخص مجهول عبر واتساب
Time منذ 33 دقيقة Views 709
وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة
وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة
Time منذ 38 دقيقة Views 1587
كيفية تجنب تورم القدمين خلال فترة الحمل
كيفية تجنب تورم القدمين خلال فترة الحمل
Time منذ 43 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. هيا الشعيبي توجه رسالة لـ"حلا الترك":" الدنيا كما تدين تُدان
بالفيديو.. هيا الشعيبي توجه رسالة لـ"حلا الترك":" الدنيا كما تدين تُدان
Time منذ 58 دقيقة Views 761
مقتل فتاة طعنًا لعدم دفعها أجرة دخول الحمام
مقتل فتاة طعنًا لعدم دفعها أجرة دخول الحمام
Time منذ ساعة Views 769
بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت
بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت
Time منذ ساعة Views 1957
وزير التعليم يطلق المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تبرمج"
وزير التعليم يطلق المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تبرمج"
Time منذ ساعة Views 1704
تعافي الطلب العالمي على المركبات بما يصل إلى 512 ألف مركبة بالمملكة
تعافي الطلب العالمي على المركبات بما يصل إلى 512 ألف مركبة بالمملكة
Time منذ ساعة Views 1471