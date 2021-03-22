وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وصحية بالمنطقة الغربية والشرقية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مفتش ضمان الجودة (المنطقة الغربية): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
وتشمل الوظائف أمين مستودع (المنطقة الغربية): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، فضلًا عن مسؤول سلسلة الإمداد (المنطقة الغربية): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
وتضم مهندس تخطيط (المنطقة الغربية): درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومهندس التصميم (الأحساء): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، مسؤول توظيف (الدمام): درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ممرض (المنطقة الغربية): دبلوم (التمريض)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، ورسام هندسي (المنطقة الغربية): دبلوم (هندسة معمارية)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/08/09هـ الموافق 2021/03/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .