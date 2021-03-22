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بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.

وقال الشيخ السبر عبر برنامج " يستفتونك " إنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.

وأضاف السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة.

وأشار الشيخ السبر إلى أنه يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.

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الزكاة
زكاة المال
الشيخ السبر

أحدث التعليقات

؟؟
بدع وخرافات قالك يوم الام حتى الام تخصصون لها يوم في السنه ماشاء الله اي عقل هذا الام والاب ايامهم هي جميع السنوات والساعات والدقائق في برهم والدعاء لهم هذا ماحثنا عليه الكتاب والسنه فقط
جار القمر
تكلم عن نفسك لا تعمم قل جماهير الفقر فقط ويمكن الطحالب
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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شيخه
صنيان
ياطر جيبي انت من يقدر يطلقك

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