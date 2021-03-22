ترامب يعود لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال "منصته الخاصة"

واشنطن (صدى):
أعلن مستشار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،جيسون ميللر، اليوم الاثنين، أن الأخير سيعود قريباً إلى مواقع التواصل الاجتماعي «بمنصته الخاصة».
وقال جيسون ميللر: «أعتقد أننا سنشهد عودة الرئيس ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في غضون شهرين أو ثلاثة على الأرجح».
وأشار مستشار ترامب إلى أن المنصة «ستكون الأكثر شعبية بين وسائل التواصل الاجتماعي» و«ستعيد تعريف اللعبة بالكامل».
ويذكر أنه أنه تم تجميد حسابات الرئيس السابق على تويتر وفيسبوك، بعد أعمال الشغب المميتة التي جرت في يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة.