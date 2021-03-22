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وزير التعليم يطلق المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تبرمج"

Time منذ ساعة
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وزير التعليم يطلق المسابقة الوطنية الرقمية "مدرستي تبرمج"

الرياض (صدى):
دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم فعاليات المسابقة الوطنية الرقمية: (مدرستي تُبرمج) للعام 2021م؛ بهدف إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، وتعزيز المهارات الرقمية، بما يسهم في تهيئة الطلبة والطالبات للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى نشر ثقافة البرمجة والابتكار بين منسوبي التعليم.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تعمل على تنمية المهارات الرقمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحوّل إلى مجتمع المعرفة وتنمية مهارات القرن الـ 21، خاصة في ظل ما تتمتّع به بلادنا من بنية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحوّل الرقمي، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال مسابقة (مدرستي تُبرمج) إلى تعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية، وتوظيفها في تحسين أداء الطلبة والطالبات، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم بأسلوب أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية، وتأهيلهم للمسابقات العالمية في اللغات البرمجية والإبداع والابتكار التقني، بالإضافة إلى رفع مؤشرات المملكة في إنتاج المحتوى الرقمي، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة؛ لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.

واستعرضت المشرف العام على إدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د.عهود الفارس خلال الاحتفال أهداف المسابقة ومراحلها والموقع الإلكتروني الخاص بها.

وقالت: "إن مسابقة (مدرستي تُبرمج) تأتي في إطار خطة وزارة التعليم في تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وتنمية مهارات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في هذا المجال، ورفع مشاركة وتفاعل أولياء الأمور، وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات"، مؤكدةً على أهمية هذه المسابقة في تحفيز القدرات التعليمية والتقنية واستثمارها، وتشجيع الطلاب والطالبات على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بالتقنية، بجانب تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد والتحليل المنطقي والفهم وحلّ المشكلات والإبداع والابتكار، وتعزيز التفكير الخوارزمي، وتنمية قدرة الطلاب والطالبات على الربط بين مفاهيم علوم الحاسب الآلي والعالم الحقيقي، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة عالميًا في تفعيل ساعة برمجة، وإنتاج المحتوى الرقمي، والألعاب التعليمية.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم تنظم المسابقة؛ لتحفيز قدرات ومهارات التعلّم الذاتي من خلال التقنية، والإسهام في تحفيز وتمكين المعلمين والمعلمات على إنشاء وتنفيذ دروس باستخدام اللغات البرمجية والألعاب التعليمية، وأيضًا الخروج بمكتبة رقمية تعليمية قائمة على البرمجة والمشروعات التعليمية من قبل منسوبي التعليم العام، وتحفيز المجتمع التعليمي في مشاركة التجارب الناجحة.

عقب ذلك شاهد معالي وزير التعليم نماذج من مشاركات الطلبة في المسابقة، واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.

حضر حفل التدشين معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، والرئيس التنفيذي لشركة "تيتكو" المهندس عبدالله التميمي، ورئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

يُذكر أن مسابقة (مدرستي تُبرمج) تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ورعاية شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو"، وتتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى ستُعقد في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي لتفعيل ساعة برمجة؛ والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة البرمجة وتنمية مهارات المواطنة الرقمية والمواطنة العالمية، والمرحلة الثانية ستُعقد في الفصل الدراسي الأول للعام المقبل 1443هـ، وهي بعنوان: "مشاريع التصميم الإبداعي بمساري الطلاب والطالبات ومسار المعلمين والمعلمات"؛ والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات لمهارات القرن الـ21 وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات.

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المسابقة الوطنية الرقمية

أحدث التعليقات

؟؟
بدع وخرافات قالك يوم الام حتى الام تخصصون لها يوم في السنه ماشاء الله اي عقل هذا الام والاب ايامهم هي جميع السنوات والساعات والدقائق في برهم والدعاء لهم هذا ماحثنا عليه الكتاب والسنه فقط
جار القمر
تكلم عن نفسك لا تعمم قل جماهير الفقر فقط ويمكن الطحالب
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
طقطقه في طقطقه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
7UP
شيخه
صنيان
ياطر جيبي انت من يقدر يطلقك

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