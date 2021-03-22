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العقوبة المتوقعة ضد معذب الخيل بجدة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1514
العقوبة المتوقعة ضد معذب الخيل بجدة

جدة (صدى):
على خلفية اعتداء مواطن في جدة على خيلٍ، محدثًا به إصابات بجسمه، أكد مصدر قانوني أن المتهم قد يواجه عقوبات مخالفة قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

وينص نظام الرفق بالحيوان على معاقبة كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية، بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، و في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، تضاعف الغرامة.

يذكر أن إمارة مكة المكرمة أعلنت القبض على المواطن المتهم، والذي تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على الخيل، وتم توقيفه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

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الرفق بالحيوان
معذب الخيل

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
نجاة محمد
طيب بس لازم القضية ناخذ طريقها للقضاء اعتذرت بس مو معناة سامحناك
نجاة محمد
الحمد لله علي السلامة
نجاة محمد
يستاهل السويكت بس المهم من يدفع المال

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