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عمّال يجمعون الملح بالأحساء 1968م
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
نجاة محمد
طيب بس لازم القضية ناخذ طريقها للقضاء اعتذرت بس مو معناة سامحناك
نجاة محمد
الحمد لله علي السلامة
نجاة محمد
يستاهل السويكت بس المهم من يدفع المال
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