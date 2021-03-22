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نحال: الإنتاج المحلي للعسل 8% وأغلب اللي في السوق مغشوش

Time منذ 46 دقيقة
Views 1520
نحال: الإنتاج المحلي للعسل 8% وأغلب اللي في السوق مغشوش

عادل الحربي (صدى):
كشف نحال عن نسبة الإنتاج المحلي من العسل، مؤكدا أنه لم يتجاوز الـ 8%، موضحًا أن نسبة الغش في العسل بالسوق السعودي تصل إلى 90% .

وأوضح النحال لبرنامج " الراصد " أن التجار يشترون العسل مقابل مبالغ زهيدة جداً مثلاً 30 ريالاً للكيلو ومن ثم يباع بأضعاف هذا المبلغ.

وأضاف: " 90٪ من العسل الموجود الآن مستورد، وأسعار عسل الطلح يتراوح ما بين 300 ريال إلى 400 ريال للكيلو وذلك على حسب التكلفة وليس الجودة ".

وعن ارتفاع أسعار العسل، أشار إلى خطورة ومشاق البحث عن مراعي للعسل حيث يضطر النحال للذهاب إلى خارج المدينة لمسافة 50 كلم مع التنقل المستمر طيلة أيام السنة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
نجاة محمد
طيب بس لازم القضية ناخذ طريقها للقضاء اعتذرت بس مو معناة سامحناك
نجاة محمد
الحمد لله علي السلامة
نجاة محمد
يستاهل السويكت بس المهم من يدفع المال

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