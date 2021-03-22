الشيخ محمد بن زايد ينشر صورته مع والدته

أبوظبي (صدى):
نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، صورة له مع والدته، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الأم العالمي، الموافق 21 مارس.
وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك موجها لها رسالة ولجميع الأمهات.
وقال ولي عهد أبو ظبي في رسالته: " أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات، أنتن الخير والبركة، نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة، تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها ".
وأضاف: " تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم، في يوم الأم وفي كل يوم، أدام الله عليكن الصحة والسعادة ".