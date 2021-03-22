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أول إجراء رسمي تجاه معنفة المدينة

Time منذ ساعة
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أول إجراء رسمي تجاه معنفة المدينة

المدينة المنورة (صدى):
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الاثنين، عن أول إجراء رسمي، تجاه تعرض فتاة بالمدينة المنورة للتعنيف على يد والدها.

وقال المركز، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.

وكانت " صدى " قد نشرت عن استغاثة الفتاة بالشرطة لإنقاذها من يد والدها، مهددة بالإنتحار إذا لم تجد حلا.

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المدينة المنورة
العنف الاسري
التعنيف

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
ابو عمار
المال السائب يعلم السرقه
ابو عمار
ههههههههههههه تستاهل الهبلا ... مستعجله على الزواج
ابو عمار
قد يكون الاعلان عن وفاته من قبل الحوثيين كذبه شهر مارس

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