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مواطنة تلجأ لفسخ النكاح بسبب بخل زوجها

Time منذ ساعة
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مواطنة تلجأ لفسخ النكاح بسبب بخل زوجها

علي القحطاني (صدى):
تقدمت زوجة برفع دعوى فسخ نكاح ضد زوجها، بسبب تقصيره في الإنفاق على المنزل وعلى أبنائه.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه فقط، ولكنه يرفض دفع مصاريف أبنائه أو إعطائها المال للانفاق على المنزل.

وأشارت إلى أن زوجها دائما ما يكرر مقولة إنه لا يملك المال، فتضطر اللجوء إلى أهلها حتى تسد حاجة أبنائها، بحسب الوطن.

وبينت أنها كثيرا ما حاولت نصح زوجها بالاهتمام بأسرته وأطفاله وتوفير ما يلزمهم، بدلا من العزائم للآخرين، لكنه في كل مرة لا يستمع لها ويترك المنزل لعدة أيام ثم يعود.

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مواطنة
فسخ النكاح
النكاح

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمهم جميعا
ابو عمار
المال السائب يعلم السرقه
ابو عمار
ههههههههههههه تستاهل الهبلا ... مستعجله على الزواج
ابو عمار
قد يكون الاعلان عن وفاته من قبل الحوثيين كذبه شهر مارس
لا يهمونك انا مجنونك
موفقة خير

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