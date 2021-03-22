أب يقتل طفلته ضربًا بسبب تبولها اللا إرادي!

القاهرة (صدى):
تجرد أب في مصر من إنسانيته مقدما على قتل ابنته الرضيعة ضربًا، بسبب بكائها المستمر وتبولها اللا إرادي.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من إحدى المستشفيات، بوصول طفلة متوفاة تبلغ من العمر حوالي عامين بصحبة والدتها، وأن هناك شبهة جنائية في وفاتها.
وكشفت والدة الطفلة المجني عليها خلال تحقيقات الشرطة في الواقعة، أن زوجها كان دائم التعدي بالضرب على صغيرتها، وهو المتسبب في وفاتها.
وقالت الأم: " جوزي بيضربها بسلك الشاحن وحبل الغسيل، وحرقها بشمعة في جهازها التناسلي حتى تتوقف عن الصراخ والتبول اللإرادي، ولما كنت بدافع عنها بيضربني ".
وأمرت النيابة العامة بالقبض على الأب المتهم، الذي أقر بصحة الواقعة، لتوجه بتحويله للمحاكمة الجنائية.