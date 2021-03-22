الأعداد السابقة للصحيفة

أب يقتل طفلته ضربًا بسبب تبولها اللا إرادي!

Time منذ 17 دقيقة
Views 436
أب يقتل طفلته ضربًا بسبب تبولها اللا إرادي!

القاهرة (صدى):
تجرد أب في مصر من إنسانيته مقدما على قتل ابنته الرضيعة ضربًا، بسبب بكائها المستمر وتبولها اللا إرادي.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من إحدى المستشفيات، بوصول طفلة متوفاة تبلغ من العمر حوالي عامين بصحبة والدتها، وأن هناك شبهة جنائية في وفاتها.

وكشفت والدة الطفلة المجني عليها خلال تحقيقات الشرطة في الواقعة، أن زوجها كان دائم التعدي بالضرب على صغيرتها، وهو المتسبب في وفاتها.

وقالت الأم: " جوزي بيضربها بسلك الشاحن وحبل الغسيل، وحرقها بشمعة في جهازها التناسلي حتى تتوقف عن الصراخ والتبول اللإرادي، ولما كنت بدافع عنها بيضربني ".

وأمرت النيابة العامة بالقبض على الأب المتهم، الذي أقر بصحة الواقعة، لتوجه بتحويله للمحاكمة الجنائية.

Time واتساب
مصر
جريمة
قتل

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مقطع يقشعر فيه البدن .
د محمد ماجد بخش
العدد الذري هو عدد الكتلة ممثلا لدرجات ثقالة بنائية تمثل لوحدات التأثير المنتظمة المتماشية مع اضطراد تمثيل زيادة درجة الثقالة الفراغية العددية المناظرة للأعداد الممثلة للفراغ العددي الممثل لدرجة الفراغ المغناطيسي المناظر والمكافيء لوحدة الثقل الممثلة لكتلة ذرة العنصر الممثلة
د محمد ماجد بخش
تمثيل ذرية أو عنصرية العناصر بذرات أو وحدات العناصر قبل أو بعد تمثيل ارتباطها بوحدات تمثيل نقص أو تمثيل زيادة ذرية أو عنصرية العناصر حيث كذلك درجة الثبات الممثلة لدرجة الارتباط أو الممثلة لدرجة المغناطيسية تمثل بعدد الذرات أو وحدات العناصر أيضا
¥ ولد نجد ¥
دكو معاقلهم .
د محمد ماجد بخش
عنصر ٦٧ وعنصرية ٧٦ ممثلان ٥٤.١٣ & ٥٤.١٤.٨ ١٠.٣ & ٤.٤ حيث في حالة ارتباط +٥ لهما يمثلان ٢.٨.٣ & ٢.٢.٤ قبل الارتباط ويمثلان ٢.٦ & ٠.٣ بعد تمثيل درجة الارتباط وحالة المغناطيسية أي أن ٦٧ & ٧٦ تحولتا إلى ٦٢ & ٧١ بتفصيل أكثر إلى ٥٤.٢.٦ أو ٥٦.٦ & ٥٤.١٤.٣ أو ٦٨.٣

أخر الأخبار

أب يقتل طفلته ضربًا بسبب تبولها اللا إرادي!
أب يقتل طفلته ضربًا بسبب تبولها اللا إرادي!
Time منذ 17 دقيقة Views 436
شاهد.. سمسار قروض يعد مذيع الراصد بـ 1000 ريال مقابل كل عميل
شاهد.. سمسار قروض يعد مذيع الراصد بـ 1000 ريال مقابل كل عميل
Time منذ 30 دقيقة Views 1547
سعود الصرامي : الإدارة السابقة للنصر ليس لديها إرث رياضي
سعود الصرامي : الإدارة السابقة للنصر ليس لديها إرث رياضي
Time منذ 42 دقيقة Views 271
شاهد.. الإطاحة بمواطن اعتدى على آخر بآلة حادة في خميس مشيط
شاهد.. الإطاحة بمواطن اعتدى على آخر بآلة حادة في خميس مشيط
Time منذ 47 دقيقة Views 1475
بالفيديو.. شاحنة تدهس قطيع من الأغنام بطريقة مروعة
بالفيديو.. شاحنة تدهس قطيع من الأغنام بطريقة مروعة
Time منذ ساعة Views 1544
آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر
آل مغني يعلن ترشحه لرئاسة النصر
Time منذ ساعة Views 1867
الفراج: شخصية كبيرة ستترشح لرئاسة النصر "تكليف مافيش"
الفراج: شخصية كبيرة ستترشح لرئاسة النصر "تكليف مافيش"
Time منذ ساعة Views 1845
مواطن يتحرش بفتيات في الطائف ومطالب بالقبض عليه
مواطن يتحرش بفتيات في الطائف ومطالب بالقبض عليه
Time منذ ساعتين Views 3252
شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك"
شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك"
Time منذ ساعتين Views 1662
السويد : عضو النصر الذي قدم الشكوى هو أحد هؤلاء الثلاثة ولن يخرج منهم
السويد : عضو النصر الذي قدم الشكوى هو أحد هؤلاء الثلاثة ولن يخرج منهم
Time منذ ساعتين Views 994