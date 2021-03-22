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شاهد.. سمسار قروض يعد مذيع الراصد بـ 1000 ريال مقابل كل عميل

Time منذ 30 دقيقة
Views 1547
شاهد.. سمسار قروض يعد مذيع الراصد بـ 1000 ريال مقابل كل عميل

عادل الحربي (صدى):
سلط برنامج " الراصد " الضوء على الفخ الذي يسقط فيه المتعثرين في سداد قروضهم للبنوك بلجوئهم لمسددي القروض المتعثرة " سماسرة القروض ".

وأجرى مذيع برنامج الراصد اتصالا هاتفيا بسمسار قروض سعودي، أوهمه بأنه متعثر في سداد 200 ألف ريال متبقية للبنك، وراتبه 10 آلاف ريال، ليطلب منه السمسار تعريف بالراتب، ودفتر الشيكات مقابل أن يعطيه سيارات .

وسأل المذيع السمسار حول إمكانية جلب عملاء له، ليرد عليه بأن نسبته 1000 ريال على كل عميل مشيراً إلى أنهم يعطون 6000 فائدة لكل 200 ألف ريال.

وعن قيمة راتب التمويل، قال السمسار "إنه يعطي 18 ألف راتب ويطلعله تمويل من 40 لـ 50 ألف ريال من منصة إمكان".

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القروض
الراصد
سماسرة القروض

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مقطع يقشعر فيه البدن .
د محمد ماجد بخش
العدد الذري هو عدد الكتلة ممثلا لدرجات ثقالة بنائية تمثل لوحدات التأثير المنتظمة المتماشية مع اضطراد تمثيل زيادة درجة الثقالة الفراغية العددية المناظرة للأعداد الممثلة للفراغ العددي الممثل لدرجة الفراغ المغناطيسي المناظر والمكافيء لوحدة الثقل الممثلة لكتلة ذرة العنصر الممثلة
د محمد ماجد بخش
تمثيل ذرية أو عنصرية العناصر بذرات أو وحدات العناصر قبل أو بعد تمثيل ارتباطها بوحدات تمثيل نقص أو تمثيل زيادة ذرية أو عنصرية العناصر حيث كذلك درجة الثبات الممثلة لدرجة الارتباط أو الممثلة لدرجة المغناطيسية تمثل بعدد الذرات أو وحدات العناصر أيضا
¥ ولد نجد ¥
دكو معاقلهم .
د محمد ماجد بخش
عنصر ٦٧ وعنصرية ٧٦ ممثلان ٥٤.١٣ & ٥٤.١٤.٨ ١٠.٣ & ٤.٤ حيث في حالة ارتباط +٥ لهما يمثلان ٢.٨.٣ & ٢.٢.٤ قبل الارتباط ويمثلان ٢.٦ & ٠.٣ بعد تمثيل درجة الارتباط وحالة المغناطيسية أي أن ٦٧ & ٧٦ تحولتا إلى ٦٢ & ٧١ بتفصيل أكثر إلى ٥٤.٢.٦ أو ٥٦.٦ & ٥٤.١٤.٣ أو ٦٨.٣

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