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تفاصيل قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري

Time منذ 24 دقيقة
Views 1629
تفاصيل قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري

علي القحطاني (صدى):
تنظر محكمة أمريكية في ولاية نيومكسيكو، في قضية حيازة طالب سعودي سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني.

ويذكر أن المتهم اعتقل في ديسمبر 2019 بعد دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله بناءً على معلومات أدلى بها أحد معارفه، ولم تحدّد المحكمة موعداً جديداً للنظر في طعن قدّمه محامي المتهم ضد التهم الموجهة إليه.

وجاء في ثائق المحكمة، أن المدعى عليه ينفي جزئياً بعض التهم الموجهة إليه، كما أن القضية تشمل بعض الأقوال المتضاربة؛ حيث إن زوجته وهي أمريكية الجنسية تدعي أن السلاح ملكها.

وأشارت أدلة المحققين الفيدراليين إلى أن السلاح يعود للزوج بناءً على المعلومات التي تلقاها العملاء الفيدراليون مدعومة بمحادثة للمتهم مع أحد الأشخاص يؤكد فيها امتلاكه السلاح ونوعه.

وأضافت الوثائق أن زوجة المتهم قبل تفتيش المنزل ذكرت أنها لا تعلم أي شيء عن السلاح ولا يوجد لديهم سلاح، وبعد العثور عليه غيّرت أقوالها وقالت إن السلاح يعود إليها لكنها لم تتمكن من تحديد مواصفاته ونوعه ومكان إخفائه.

Time واتساب
أمريكا
طالب سعودي
سلاح ناري

أحدث التعليقات

احمد
طيب هل النصر الوحيد اللي عليع ديون ؟ الجيران ديونهم تجاوزة المئتين مليون ريال مين حينقها نق ؟ وليش ما تتكلم يا النعامه عنها وكلمة النعامه هذا اذا قدرناك ووصلناك وصفٍ زين
ابويزيد
افرحو وارقصو هذا طبعكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الفاتح
ابوخرقه خرق عينك والسوبر اخذه من بين ايدينك ارحمو حالكم النصر جايكم ولمو احزانكم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,يا ابو وليد,,,,,,,,,,,,,,,,
ناقد رياضي
صفوان السويكت خالف الأنظمة والقوانبن لوزارة الرياضة منذ توايه رئاسة النادي . يوقع على شيكات بدون رصيد يوقع عقود وهمية مع لاعبين وفي الوقت الغير مسموح به ( مثل عقد عبدالفتاح عسيري ) وقعه في رمضان في فنادق مكة ) واعلن عنه في وقت الحر للأعب !! أتهم لجنة الحكام ورئيس الاتحاد وتطاول على الوزارة ولجانها وشهر فيهم في حسابه الخاص والصحافة الإلكترونيه وكان واضح عليه الجهل والتخبص والعشوائية في جميع تصرفاته الصبيانيه وآخره ( ننقها نق ) يحمل دكتوره مضروب وهو مضروب ومتخلف عقلياً !!!
اسعد الدلخ
دحووونه سسسسسيبببببوووه... هذا مريض نفسي مسكين يبا يسولف...الله يشافيه ويزوجه.. يكفي تحليل المقطع لتعرفو انه مسكين.. والمفروض القبض على المكلف الي صورته ونشرت.. وسجنها عام وتغريمها تولتوميت الف....لارتكابها جريمة التشهير

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